Dejan ima novo ljubezen

Priljubljeni pevec Dejan Dogaja je zgradil uspešno glasbeno kariero, potem ko se je razšel s Poskočnimi muzikanti in se odločil za samostojno pot, na kateri ga spremljajo fantje iz Dogaja banda. Nastopov so imeli decembra lani že toliko kot v času pred epidemijo, živahno pa je bilo tudi februarja, saj je s svojimi glasbeniki igral na pustovanjih, porokah in drugih zasebnih praznovanjih.

Prostega časa tako nima veliko, kot kaže, pa ga bo imel v prihodnje še manj, saj ima doma novega družinskega člana. Pravzaprav ima po novem kar dve ljubezni. Svojega dekleta Kiare Haas, ki je uspešna piarovka številnih najbolj znanih glasbenikov pri nas, ne skriva več, poleg čedne črnolaske pa mu je srce pred kratkim ogrel še majhen bel kuža. Gre za psička pasme kodrasti bišon, ki sta mu nadela ime Henri, prihaja pa iz Ljubljane in ima tudi rodovnik.

Dejanu in Kiari želimo veliko lepih trenutkov s pasjim ljubljenčkom, ki mu ljubezni zagotovo ne bo manjkalo. Mnogi so se na objavo na družabnem omrežju že odzvali in vsem trem zaželeli veliko lepih skupnih trenutkov.