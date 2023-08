Damjan Murko ve, kako se uživa na polno

Damjan Murko je na slovenski sceni prisoten kot glasbena in medijska osebnost že več kot 20 let. Leta 2001 je v samozaložbi izdal svojo prvo CD-ploščo Poleti lastovka, s prodajo katere je takrat dosegel srebrno naklado. Njegova zadnja uspešnica Šok pa beleži na Youtubu že več milijonov ogledov.

Murko se je večkrat dokazal v podjetniških vodah, ukvarja se tudi z organizacijo porok, pred časom pa je sledilce na družbenih omrežjih navdušil z novo idejo, in sicer popolnoma naravnim izdelkom.

Uspešen glasbenik ima srečo tudi v zasebnem življenju, saj kot pravi, je ponosen oče in mož, ki svoje življenje posveča družini, prijateljem in poslu. Le malokdo se ne spomni odmevne poroke 3. maja 2008, ko je štajerski slavček za ženo vzel svetlolaso Majo. Damjan je vsem dvomljivcem dokazal, da je šlo za resen korak iz ljubezni, saj ta traja že dolgih petnajst let.

Te dni se zaljubljenca mudita v sosednji Madžarski, na dopust sta se odpravila raziskovat lepote prestolnice. Zraven fotografij je Murko zapisal le: »Hu hu.« In s tem povedal več, kot bi s tisočimi besedami.

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih: »Ker si zaslužita oba!«, »Krasen par sta z Majo«, »Čudovita«, »Taka lepota, da oblake preganja«, »Zelo simpatična in Budimpešta je ravno za vaju, krasna sta«.