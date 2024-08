Člani Perpetuum Jazzile pred turnejo na različne destinacije

Člani ene naših najbolj priljubljenih glasbenih skupin očitno nimajo dovolj potovanj v službenem času, ampak si z njimi barvajo tudi počitnice. Največji nogometni navdušenci so obiskali Nemčijo, navijajo pa tudi za naše olimpijce. Večina pevk in pevcev je v mesecu premora ušla na različne morske destinacije, od Hrvaške, Španije in Italije do Grčije, Portugalske in Cipra. Nekaj se jih je hladilo v gorah, cel kup jih je, tudi z drugimi člani skupine, plesalo na poletnih festivalih in koncertih svetovnih zvezd. Najdlje od doma se je potepala Jana Gamser, in sicer je obiskala Madagaskar. Vsi pa so predvsem poskušali napolniti baterije pred novimi pevskimi izzivi.

Jana Gamser je obiskala Madagaskar. FOTO: osebni arhiv

Perpetuum Jazzile lahko v naslednjih dneh ujamete v Splitu, Matuljih in Finkensteinu v bližini Beljaka. Ker pa letos mineva tudi 15 let od izida njihove največje uspešnice Africa, ki jih je ob navdušenju skupine Toto popeljala v ZDA in svet, bodo ob koncu leta pripravili nekaj posebnega tudi na to temo.