VIDEO: Političarka nesramno ignorirala Bobovnika

V včerajšnjem kvizu Milijonar, v katerem so gostili kandidate za evropske poslance , so s svojimi hitrimi prsti blestele ženske. Na vroči stol se namreč ni usedel niti eden od moških kandidatov.Voditeljje človek uglajenih manir in je vsako od udeleženk pospremil do stola tako, da jo je prijel pod roko. Medtem ko je kandidatka na listi DesusaBobovnikovo gesto prepoznala in sta se skupaj sprehodila do stola, pa je voditelja na cedilu pustila postavna državna sekretarka, ki na listi SD kandidira za evropsko poslanko.Kavalirskega Bobovnika je spregledala in se je kar sama odločno sprehodila do odra. Njeno zavrnitev je nekdo posnel in objavil na twitterju. Švarc Pipanovi je glede na 'smeške' bilo ob gledanju posnetka nerodno, a jo je, če nič drugega, nasmejalo.Več o dogajanju v Milijonarju pa v članku: Kandidati za evropske poslance v Milijonarju. Poglejte, česa niso vedeli