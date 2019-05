Kandidati za evropske poslance v Milijonarju. Poglejte, česa niso vedeli

So se nosilci list ustrašili?





Med šestorico udeležencev kviza Milijonar sta bila dva kandidata, ki sta širši javnosti dobro znana. To sta Lojze Peterle, NSi, ki je že zdaj evropski poslanec, in Dominika Švarc Pipan z liste SD, javnosti dobro znana pravnica in državna sekretarka v zdajšnji vladi. V boj za denar nobena od strank ni poslala nosilce list.



To so nosilci list:



– Desus: Igor Šoltes (Tereza Novak je na listi 3.)

– Levica: Violeta Tomić (Lovro Centrih je na listi 6.)

– LMŠ: Irena Joveva (Jasna Ružicki je na listi 5.)

– NSi: Ljudmila Novak (Lojze Peterle je na listi 3.)

– SD: Tanja Fajon (Dominika Švarc Pipan je na lisit 3.)

– SDS/SLS: Milan Zver (Davorin Kopše je na listi 7.)

Kje je Waterloo?

Usodni klic



Boljše vrabec v roki kot golob na strehi

Kviz Milijonar na Planet TV je postregel s posebno oddajo, v kateri so gostili politike, natančneje – kandidate za evropske poslance. A njihova naloga ni bila, kako napolniti lastne žepe z denarjem, temveč je imela oddaja dobrodelno noto. Več ko je pravilnih odgovorov, več denarja dobi organizacija po njihovem izboru.Kviza se niso udeležili 'težkokategorniki', nosilci list. V boj za za evre je tako šest stranko poslalo tiste, ki so na listah od 3. do 7. mesta. Desus je zastopala(denar bi namenila projektu Starejši za starejše ZDUS),, je bil kandidat Levice (evre bi namenil Zvezi prijateljev mladine Slovenije),, LMŠ (sredstva bi namenila Humanitarnemu zavodu VID iz Kranja),, kandidat NSi, bi prispeval v blagajno Slovenske karitas,z liste SD, ki je želela čim višjo vsoto priboriti humanitarnemu društvu Upornik, in, kandidat SDS/SLS, ki je izbral Zvezo paraplegikov Slovenije.Koncept oddaje je ostal enak: če želiš na vroči stol, je treba biti najhitrejši v igri hitri prsti. No, ne samo hiter. Odgovor mora biti tudi pravilen. In v prvi igri je pravilnega najhitreje našla Tereza Novak z liste Desusa.Voditeljje Novakovi zastavil prvo vprašanje o hitrosti srčnega utripa. Najhitrejšega med ponujenimi odgovori so imeli dojenčki, kar je Novakova pravilno ugotovila. Drugo vprašanje je bilo nekoliko težje, zaradi česar je izkoristila pomoč občinstva. Vprašanje se je glasilo: katera ragbijska reprezentanca pred tekmo izvaja znameniti Ka mate. Največ opredeljenih je bilo za Novo Zelandijo, kar je bil tudi pravilen odgovor. Bobovnik je nadaljeval z vprašanji: katera država je bila nevtralna med drugo svetovno vojno. Tudi tu je Novakova odgovorila hitro in pravilno 'Švica' in splezala še stopničko višje. Pravilno je odgovorila tudi na vprašanje, kam pripelje ladja, ko zapluje mimo Gibraltarske ožine. V Atlantik, seveda. Brez težav je odgovorila tudi na vprašanje o uradnih jezikih v Švici, nekoliko se je zataknilo pri terorističnem napadu: v katerem mestu se je zgodil na železniški postaji Atocha leta 2014. Po pogovoru z Bobovnikom se je odločila za Madrid, kar je bilo pravilno. Zanjo je bilo usodno vprašanje, kje je Waterloo, kraj Napoleonove zadnje bitke. Odločila se je za Anglijo, je pa Waterloo v Belgiji. Humanitarni organizaciji je priborila 300 evrov.Druga najhitrejša v igri hitri prsti je bila Dominika Švarc Pipan, ki ji je najhitreje pravilno uspelo razporediti države pristopnice v EU od najstarejše do najmlajše. Zanjo se je začelo precej enostavno: katera žival je zvita? Lisica, kakopak. Vedela je tudi, da je igra, ki se imenuje po perzijskem vladarju, šah, brez oklevanja pa je povedla, da je leta 2010, ko se je v Tuniziji zažgal ulični prodajalec, sprožil arabsko ... pomlad! Naslednje vprašanje ji je bilo pisano na kožo. Kaj je tipična nemška krvavica? Ker je živela v Nemčiji, je vedela, da je to Blutwurst. Dodala je, da so nekoliko nenavadne za Slovence, a da se človek navadi. Sledilo je vprašanje o tem, koliko je različnih slovenskih evrskih kovancev. 4, 6, 8 ali 10. Švarc Pipanova je preštevala in ugotovila, da jih je sedem, a sedmice med ponujenimi odgovori ni bilo. Voditelj Bobovnik jo je zato vprašal, ali je preštela pravilno. Pa je še enkrat začela od začetka in ugotovila, da jih je osem. Odgovor je bil seveda pravilen in na računu je imela že 300 evrov. Prvo pomoč je uporabila pri vprašanju, katera od naštetih rek teče skozi Kočevje? Krka, Rinža, Sotla ali Mirna. »Zdaj ste me pa našli,« je odvrnila in za pomoč zaprosila gledalce. »Če bi ugibala, bi rekla Krka,« a se je raje odločila za pomoč. Dve tretjini gledalcev sta se odločili za Rinžo. Odgovor je bil pravilen, Dominika pa se je občinstvu zahvalila in dejala: »Jaz vedno pravim, da skupaj zmoremo.« Zanjo so bili usodni Slovenci v sosednjih državah – kje jih je največ? Na pomoč je poklicala kolega, ki ji svetoval Hrvaško. A odgovor je bil žal napačen (pravilen bi bil Italija), zaradi česar je svoj 'milijonarski pohod' končala. Kljub temu ji je uspelo organizaciji po lastnem izboru priboriti 300 evrov.Naslednji hitri prsti so bili naklonjeni še eni ženski. Najhitreje je ameriške predsednike po kronološkem vrstnem redu njihovega predsedovanja zložila Jasna Ružicki. Skozi prva vprašanja se je z lahkoto sprehodila (kakšne noge ima laž – kratke, operna hiša v Milanu se imenuje La Scala, je izstrelila kot iz topa, saj se je pred nedavnim mudila tam, glavno pesem v filmu Titanik je pela ..., ), nekoliko se je zataknilo pri četrtem vprašanju: kdo je prvi uporabil pisavo klinopis. Odločila se je za pomoč občinstva, ki jo je uspešno popeljalo stopničko višje. Sledilo je vprašanje o zaporu v Celju, ki se je imenoval Stari pisker, kar je Ružickijeva vedela. Prvo pomoč je porabila, ko je Bobovnika zanimalo, kateri denar so Finci imeli pred evrov. Na pomoč je poklicala kolegico, ki ji je v nekaj sekundah povedala, da je to bila finska marka in jo popeljala do 400 evrov. Sledilo je vprašanje, koliko je staro najstarejši kolo najdeno na Ljubljanskem barju. Potem ko je izčrpala vse možnost, se z voditeljem pogovarjala, je sprejela odločitev, da pobere denar in zapusti vroči stol s 400 evri za prej omenjeno organizacijo. Seveda jo je Bobovnik vprašal, kateri odgovor bi izbrala, če bi se morala odločiti. Odvrnila je, da 5000 let, kar pa bi bil pravilen odgovor, njen kupček pa bi bil še za 100 evrov višji.Ker se je čas za oddajo iztekel, so moški predstavniki ostali brez vročega stola. Kako bo z mandati za evropske volitve, pa bomo šele videli.