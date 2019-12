Seksi Nadiyo ujeli v objemu moškega, ki ni njen zaročenec

Britanska plesna oddaja Strictly Come Dancing – pri nas jo imenujemo Zvezde plešejo – je že skoraj bolj znana po romancah med plesnimi partnerji kot pa po plesnem šovu nastopajočih. Ljudje, ki sodelujejo v tej oddaji, so nato že tolikokrat končali svoja partnerska razmerja, da so gledalci prepričani, da obstaja v njej nekakšno ljubezensko prekletstvo.Preberite tudi:Novi žrtvi sta po pisanju britanskih medijev slovensko-ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova (Nadja Bičkova ) in njen plesni partner, v obdobju 1997–2010 vratar angleške nogometne reprezentance. Govori in piše se, da nista par samo na plesnem parketu. Fotografijo objetega para je na instagramu objavil plesalec. Na posnetku z vaj pred jutrišnjo finalno oddajo jo James poljublja na čelo.Nadiya pleše v tej oddaji od leta 2017, in čeprav je zaročena s slovenskim nogometašem, s katerim ima tudi hčerko, se je že večkrat natolcevalo, da je v razmerjih s svojimi soplesalci.Nadiya je bila sicer zv kombinaciji 10 plesov dvakrat svetovna prvakinja (v letih 2014 in 2015). V Slovenijo jo je pripeljal ples, ko je bila stara komaj 15 let, se pa ni ukvarjala samo s plesom, ampak tudi z manekenstvom. V spodnjem videu si oglejte intervju z njo in njenim letošnjim plesnim partnerjem Davidom.