Pred meseci želel v Bar, danes pa: Ni ga denarja, da bi me prepričali

Jasmin Cerić. FOTO: Facebook

Martin Flis. FOTO: Facebook

Za svoje mesto v šovu Bar na Planet TV se je potegovalo tudi nekaj bivših tekmovalcev šova Big Brother. Med temi so bili tudiin. Čeprav so si pred meseci še vsi želeli, da bi se vrnili pred kamere, jim je ob dogajanju zdaj gotovo odleglo, da jih v šov niso sprejeli. Tako vsaj trdi Cerić, ki pravi, da zdaj ni denarja, da bi ga prepričali, da bi šel v šov.»Ja, glede tega, kar vidim in kaj berem, sem res vesel, da nisem notri. Na avdiciji so me vprašali, kaj jim lahko ponudim. No, zdaj je več kot očitno, kaj jim manjka,« je dejal. »Produkcija se mi je že zamerila na avdiciji. Zelo neprofesionalni in 'naduti' so bili,« nam je zaupal Jasmin. Prepriča ga ne niti menedžer Bara, za katerega pravi, da »pobije vse zanimanje«, niti sam način šova, za katerega pravi, da ne pritegne niti obiskovalcev niti gledalcev. Zaupal nam je še, kaj meni o tekmovalcih. »Niso vsi tako napačni, jim pa tudi ne gre nič zameriti, so prvič. Verjetno smo se tudi mi čudno obnašali na začetku.«Martin Flis pa, čeprav si je želel v Bar, zdaj šova ne spremlja vsakodnevno, vidi in sliši pa, kaj se tam dogaja. »Zaradi pomanjkanja časa ga ne spremljam. Zaposlen sem v gostilni in mi je to prioriteta, prosti čas pa namenim za kakšen dodaten zaslužek. Glede prijave v Bar je pa tako, seveda je bila želja, da me povabijo k sodelovanju, velika. Ravno zaradi tega, ker se moje življenje že 12 let vrti okoli gostinstva in ker mi je tudi največja strast delati z ljudmi, jih zabavati in jim prisluhniti,« nam je zaupal Martin.Njegovo mnenje o tekmovalcih pa je: zdi se mu, da so pravi za zabavo, za delo za točilnim pultom pa niti ne. »Za tekmovalce se mi zdi, da so izbrali zanimive v smislu dogajanja v hiši, niso pa vsi iz pravega testa za delo v šanku. Mogoče bi bili primernejši za kak drug šov. To se vidi tudi po številu obiskovalcev v samem baru. Mogoče bi bila boljša odločitev produkcije, če bi izbrali nekaj že 'znanih' zaradi same promocije Bara in da bi s tem privabili več ljudi. Pa tudi ljudi, ki uživajo za šankom, ne le med rjuhami.«