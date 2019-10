Kresalova spregovorila o svoji zvezi z Mirom Senico

Katarina Kresal in Miro Senica bosta praznovala 18 let skupnega življenja. FOTO: Mediaspeed.net

V oddaji Zadnja beseda je beseda tekla o razkošnih porokah. Žensko omizje je razpravljalo o pomenu poroke in kako se je leta skozi zgodovino spreminjal. Pravnica in nekdanja političarkaje povedala, da se sama za poroko ni odločila.»Jaz sem se vsemu temu odpovedala in se nisem poročila. Konec leta bo 18 let odkar sem srečna s svojim. Mislim, da sem živi primerek, da poroka ni garancija za dober odnos,« je dejala Kresalova, ki je v zvezi s pravnikom. »Danes naj bi se vsi poročali iz ljubezni, ampak včasih se ti zdi, da se poročijo zaradi žura,« je še povedala.V debati so sodelovale še pisateljicain glasbenicaJuras, pogovor pa je vodila