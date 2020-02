Kosmatinca obožujeta taščine piškote

Marsikateri hišni ljubljenec ima podobno kot ljudje kakšno ne prav vsakdanjo navado ali lastnost. V družini člana skupine Victoryimajo fantovski pasji parček, čivavo Icea in maltežana Puffyja. Kosmatinca imata rada vse, kar je sladko. A ker preveč dobrega tako kot pri ljudeh tudi živalim lahko škoduje, je treba paziti, da so stvari uravnotežene in v mejah normale.Tudi lajajoče prijatelje namreč lahko prizadenejo zdravstvene težave in prevelika telesna teža. Hišna ljubljenca Vlahovičevih imata zaradi sladkih priboljškov izjemno rada mamo Mikijeve žene. Sladkosnedca namreč obožujeta piškote, ki jih speče, in kot pravi pregovor, gre ljubezen skozi želodec, kar očitno velja tudi za živali. Kosmatinca vedno dobita kaj sladkega za pod zob, a pri Vlahovičevih pazijo, da so količine omejene. Seveda to pogosto ni niti najmanj lahko, saj tudi psi poznajo tisoč načinov, kako prositi, lastnika vrteti okoli prsta oziroma kremplja in izrabljati priložnosti. Marsikateri je v tem pravi mojster, ki je tovrstne spretnosti razvil že do prave umetnosti.»Pri nas bi to bilo še težje, ker se kdaj zgodi, da kam ne moreta z nami. Takrat ju pustimo pri tašči in tastu,« pravi Miki. Kakšna urica ali denimo dan ne pomenita težave, drugače pa bi lahko postalo takrat, ko so Vlahovičevi na dopustu. Največkrat gresta na lepše tudi kosmatinca, nekajkrat pa se je primerilo, da sta počitnice preživela pri tastu in tašči. Kljub tisoč in eni pasji zvijači pa so dogovorjeni, da se pri priboljških in sladkih piškotih ne pretirava. Saj tudi pri kosmatincih velja rek, da je boljša preventiva kot kurativa.