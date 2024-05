Luka Marnič zgrožen: Dijaki so mu pred Onkološkim kričali: »A mate kej raka, a daste kej za domov?«

Ljutomerčan Luka Marinič, mladi zdravstveni delavec zaposlen v Zdravstvenem domu Ormož, je zlasti v Prlekiji, a tudi širše po Sloveniji in tudi izven naših meja, kar poznana osebnost. Predvsem je velik ljubitelj živali in odličen športnik, eden najboljših slovenskih tekmovalcev v pikadu.

Fant je, podobno kot velika večina športnikov in ljubiteljev živali, zelo toleranten in razumevajoč, tokrat pa ga je zelo močno razočaralo obnašanje nekaj fantov, kakšno leto mlajših od njega, ki ga je doživel pred Oddelkom za onkologijo UKC Maribor.

UKC Maribor-onkologija FOTO: Oste Bakal

UKC Maribor-urgenca FOTO: Oste Bakal

Zato se je oglasil na družbenem omrežju, kjer se ogorčeno sprašuje, kam gre naš svet: »Zgrožen sem! Takšne hudobije od človeka pa še nisem doživel. Mnogi, ki me poznate, veste, da sem zdravstveni delavec in mi je zdravje, počutje pacientov na 1. mestu. To kar se je danes zgodilo na območju UKC Maribor, pred onkološkim inštitutom po domače 'sem popizdil'. Namreč skupina dijakov približno 4. letnik srednje šole, je šla mimo Onkologije Maribor in eden izmed njih je začel naglas kričati 'A mate kej raka', 'A daste kej za domov' in to ponovil kar štrikrat, ostali v skupini pa so se smejali!!! Mene, ki ne boleham za rakom so te besede močno prizadele, kaj šele tiste hudo bolne paciente, ki so sedeli zunaj na soncu. S tem besedilom nočem nič doseči, hočem pa povedati, kam gre ta svet in mladina. Ta fant, ki si je upal to izjaviti ga je lahko neizmerno sram, res poden od podna. Nima niti pravice pomisliti na to, kaj šele govoriti in se norčevati iz hudo bolnih ljudi. Težko rečem, da so krivi starši, bi pa rekel, da je kriva današnja družba,« je bil dejansko ogorčen Luka, na svojem Facebook profilu.

In tukaj dejansko ni kaj za dodati, lahko pa omenimo, zakaj mnenje mladega Prleka s končano Srednjo zdravstveno šolo v Murski Soboti, ima določeno težo. Pred nedavnim so ga namreč razglasili tudi za najboljšega športnika Ljutomera: Luka Marinič je namreč, kot kot član ŠD Strelec Grlava, v letu 2023 med drugim dosegel 1. mesto ekipno in v dvojicah na evropskem prvenstvu in 9. mesto med 541 tekmovalci na WDF svetovnem turnirju na Slovaškem v klasičnem pikadu. Je član državne reprezentance, s katero so na Svetovnem prvenstvu na Danskem osvojili skupno 22. mesto ...