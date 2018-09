Konec je: parček v Baru se je razšel

Gregor je pri tedenski nalogi naredil najboljši koktajl ter si s tem prislužil imuniteto.

Sobotna oddaja Bar je bila prva, v kateri sta se tekmovalca soočila na vročem stolu. Na njem sta se znašla »golobčka«inTa je na vročem stolu presenetil in pozval gledalce, naj vse glasove dajo Lari, kajti sam želi šov zapustiti: »Želim, da bojkotirate moje glasove. Tu sem s cilji, nekaj sem jih dosegel, nekaj jih še imam. Želim, da ne glasujete zame, želim, da vse moje glasove namenite Lari. Stisnite tiste zadnje glasove njej!«Lara je sedela na vročem stolu in želela razjasniti svojo domnevno odvisnost od tablet: »Rada bi razjasnila to stvar s tabletami, ker se govori, da jemljem substance. To ni res, je pa res, da smo imeli zadnjič, ko je bila žurka, do štirih zjutraj zelo glasno glasbo. Tu smo že toliko časa in spimo po dve uri. Glava me je bolela, nisem mogla zaspati in sem odšla v kuhinjo ter vzela tri aspirine … Ker je bilo glasno, nisem mogla spati, zato sem šla še po dva lekadola … Nekdo rabi pol tablete, jaz potrebujem štiri.«Z glasovi so gledalci odločili, da Žiga zapušča bar. Tako se je parček moral raziti.