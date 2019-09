Ob robu 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ko se v New Yorku zberejo skoraj vsi svetovni voditelji, potekajo tudi številni družabni dogodki. Eden najbolj zaželenih in obleganih je vsakoletni sprejem, ki ga za voditelje priredi predsednik ZDA. Za Slovence so ti sprejemi posebej zanimivi, odkar je v Beli hiši kot prva dama ZDAKer Sevničanka že vrsto let ni obiskala rodne grude, imajo slovenski voditelji možnost, da Melanii sežejo v roko le na takih vrhunskih srečanjih. Letos se v New Yorku prvič mudi premier, ki se je odzval povabilu na sprejem in takoj dobil priložnost, da osebno spozna najbolj znano Slovenko. Z njo ter njenim možem je poziral za fotografe. Med oba Slovenca pa je stopil predsednik ZDAin se z velikim nasmeškom postavil ob bok slovenskega premierja.