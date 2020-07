FOTO: Instagram

Pevka in starletasvoje oboževalce na spletu razveseljuje s fotografijami s plaži in sproščenimi podobami iz vsakdanjega življenja. Slavna Domžalčanka si je leto privoščila že kar nekaj dopusta, nazadnje se je javila kar s plaže. Očitno pa je pevka že nazaj v Sloveniji, saj jo je presenetilo nočno neurje s točo.V Domžalah, od koder prihaja, je debela toča uničila več kot 100 streh in številne vrtove ter avtomobile. Tam je bilo v pogonu 250 gasilcev in pripadnikov zaščite in reševanja. Točo si je od blizu ogledala tudi Urška in vse skupaj dokumentirala za svoje sledilce na Instagramu.