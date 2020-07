V Domžalah razbitih več kot sto hiš, po Sloveniji odkrivalo strehe in poplavljalo (FOTO in VIDEO)

Toča v Litiji. FOTO: Bralka Vida.

Toča v Domžalah. FOTO: Bralka Maruša

Napovedi vremenoslovcev o hudih neurjih s točo in močnim vetrom so se žal uresničile. Zvečer so nevihte, ki so prišle iz severa, zajele velik del države. Najhuje je bilo v osrednji Sloveniji, na Koroškem in v okolici Litije. Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih intervencijah večjega obsega, mnogi gasilci so bili vso noč na terenu.Samo v Domžalah je debela toča uničila več kot 100 streh in številne vrtove ter avtomobile. Tam je bilo v pogonu 250 gasilcev in pripadnikov zaščite in reševanja. Kot poročajo iz centa za zaščito in reševanje Domžale, so samo na številko 112 med 21. 00 in 23.00 sprejeli neverjetnih 851 klicev na pomoč.V osrednji Sloveniji so poleg toče pustošili tudi nalivi in močan veter. Hudi nalivi so zajeli tudi širše celjsko območje. Na območju Hrastnika so meteorne vode zalivale stanovanjske objekte. Tudi na Koroškem poročajo o močnem vetru in poplavljanju meteornih voda. Te so ogrožale v Prevaljah ogrožale stanovanjski objekt in prostore podružnične šole.