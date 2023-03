Čeglaj spregovoril o težkem otroštvu, oče se je ukvarjal z mafijskimi posli

Uroš Čeglaj, brat dvojček nekdanjega sanjskega moškega Gregorja Čeglaja, je v podkastu, ki kroži po družbenih omrežjih, med drugim razkril tudi nekaj podrobnosti iz njunega otroštva. Kot je dejal, njuno ozadje še zdaleč ni takšno, kot si ga marsikdo predstavlja.

Kot je dejal Čeglaj, so njunega očeta dvakrat odpeljali v zapor, saj se je ukvarjal z mafijskimi posli, natančneje s preprodajo droge in orožja. Prvič je odšel za rešetke, ko sta bila stara sedem let, in drugič, ko sta imela deset let. Nato sta ostala sama z mamo. »Potem greš čez tisto depresijo, kar naenkrat nimaš denarja. Najprej smo imeli nekaj, potem nismo imeli nič,« je dejal. A kot je poudaril, te takšne izkušnje oblikujejo kot človeka.

Čeglaj je po drugi strani dejal, da je oče kljub vsemu tudi delaven človek, to lastnost pa je prenesel tudi na sinova. Kot pravi, je sam že kot najstnik delal po 16 ur na dan, da je zaslužil denar za nakup motorja.