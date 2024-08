Branko Đurić - Đuro in Tanja Ribič pritegnila poglede številnih (FOTO)

Branko Đurić Đuro in njegova žena, slovenska igralka Tanja Ribič, sta pritegnila pozornost tretjega večera 30. Sarajevskega filmskega festivala.

Tanja je za to priložnost oblekla preprosto obleko z naramnicami, ki jo je kombinirala z bleščečimi sandali in rdečo šminko. Igralec je nosil bele kavbojke in temno srajco.

FOTO: Armin Durgut/pixsell Pixsell

Par je poročen od leta 1998, v zvezi pa že več kot 30 let.

Skupaj imata hčerki Zalo in Elo. Igralec ima iz prvega zakona z Neveno Đurić tudi sina Filipa.

FOTO: Armin Durgut/pixsell Pixsell

Zala Đurić se je lani Sarajevskega filmskega festivala udeležila skupaj s staršema in svojim partnerjem Gregom. Tokrat je na festival prišla v družbi prijateljice in dan ali dva pred svojimi starši.