Ganljivo slovo Darje Gajšek: solze so tekle v potokih

Priljubljena pevka in voditeljica Darja Gajšek se odpravlja na porodniški dopust, saj bo v roku meseca dni že drugič postala mamica. V petek je bil njen zadnji delovni dan na TV Veseljak, ki pa je bil izjemno čustven.

Solze so tekle med celotno petkovo oddajo, saj so ji sodelavci pripravili številna presenečenja. »Že cel dan sem v precepu. Vem, da grem v čudovito stanje, ampak je tudi to del mojega življenja, velik del, ki ga imam rada,« je ob slovesu povedala Darja in dodala, da ima občutek, da se bo sin rodil ob 3.30 zjutraj, saj je ob tej uri že celo nosečnost najbolj aktiven. Rok poroda ima predviden sicer v začetku maja.

Darja je materinski dan razkrila, da pod srcem nosi sina. Vse lepo na tem čudovitem popotovanju ji želi tudi naše uredništvo.