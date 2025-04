Teden v zvezdah: Energije bodo počasne, a učinkovite

V noči na soboto se dogodi pomemben lotos, redko imamo priložnost imeti tako ozkega. Energije v lotosu niso najbolj enostavne, vodni trigon Marsa in Saturna podpira Uran v biku, kar pomeni, da bo garaška, surova, delavna, tradicionalna energija, podprta z močnimi čustvi patriotizma in idealizma (lahko tudi verskega), spodbudila bo spremembe, vezane na materialno, finančno, biologijo, kmetijstvo in naravo.

Luna bo danes v znamenju raka in se bo aspektno vezala na omenjeni lotos in s tem še dodajala energijo, ki zahteva od nas tradicionalne vrednote, trdo delo, da bi prinašalo konkretne spremembe. Energije bodo počasne, a z vztrajnostjo in lojalnostjo učinkovite. Danes zgodaj zjutraj bo prvi krajec, ki lahko kak dan prej in danes prinese manj prijetno vreme.

Več upanja in veselja

Jutri in v ponedeljek bo Luna v znamenju leva, Sonce v sekstilu z Jupitrom, kar obeta več upanja, veselja, pogosto tudi lepše vreme ali pa vsaj nas bolj svetle, vesele in zadovoljne. Venerin trigon na Mars obljublja več strasti, ustvarjalnosti, radosti za življenje. Ker je Venera v času tega trigona blizu Saturna, nas trigon uči, da so v ljubezni potrebni delo, vztrajnost, trud, da se moramo za ljubljeno osebo potruditi, ter obratno, koliko so pomembni ljudje v našem življenju, ki ostajajo in se trudijo, tudi ko življenje ni lahko, ko se soočamo z omejitvami.

Pa ne le v ljubezni, tudi pri strasti se je dobro zavedati koristi Saturna, ta ne le hladi strast, pomaga nam, da imamo nad njo nadzor; vsi dobri ljubimci vedo, da je to ključna odlika za dolgotrajno zadovoljstvo. To lahko prenesemo na ustvarjalnost, naj bomo še tako navdihnjeni, je treba v delo vložiti veliko truda. Pazimo, da nas Saturn ne obremeni preveč z zahtevami po popolnosti, naj bo to v odnosih ali pri ustvarjanju, ter da ne ubogamo notranjega ječarja, ko nam sporoča, da ni varno dati svojega srca, tvegati zavrnitve, to lahko apliciramo tako na ustvarjalnost kot na ljubezen.

Končno direktno

V ponedeljek se obrača Merkur, končno direktno. Čeprav je čas obrata lahko še nekoliko zmeden, je vseeno znak, da gremo počasi iz svojih globin in nam bo dovoljeno iti naprej, v novo. V torek dopoldne bo Venera v sekstilu z Uranom prinašala dodatno ustvarjalnost in vznemirjenje na čustveni ravni, potrebo po druženju.

V torek popoldne preide Luna v devico in bo tam do četrtka. Luna v devici s počasnim, a direktnim Merkurjem nas bo umirila, prizemljila, nam pokazala smer gibanja in omogočila dobro analizo. V četrtek bo v opoziciji s stelijem v ribah nosila veliko potrebe po usklajevanju v odnosih. Ohranimo potrpljenje.

V petek bo Luna še v harmonični tehtnici. Iskali bomo ravnotežje. Marsova harmonija z luninima vozloma nas bo prizemljevala, spodbujala k skupnemu delu za boljšo prihodnost, poudarjala moški princip pogumnega prodiranja v novo.