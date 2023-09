Pahor tekel v mestu, ki nikoli ne spi: namignil je, kje bo v prihodnje nastopil (FOTO)

Borut Pahor je s svojimi objavami na družbenih omrežjih že večkrat pokazal, da je športno aktiven. Med drugim se večkrat odpravi teč. Ta teden je tekel na prav posebni lokaciji - v New Yorku. Kulisa je bila zelo posebna. Tek v mestu, kjer so okrog tebe visoke stolpnice, veliko ljudi in prometa je čisto nekaj drugega, kot tek nekje v naravi.

»New York ponuja ful tekaških užitkov. V tem tednu sem dvakrat tekel v Centralnem parku in je bilo sončno lepo. Vendar odhajam domov brez teka okoli Downtowna, ob Vzhodni reki od 45. ulice dol in ob reki Hudson do 45. ulice gor. Ni bilo časa. A tudi ogrevanje od hotela na Times Square do Centralnega parka po Šesti aveniji je nepozabno velemestno doživetje in zabaven trening pred Ljubljanskim maratonom,« je zapisal na svojem instagram računu.

S komentarjem je Pahor tudi nakazal, da bo nastopil na Ljubljanskem maratonu, kjer je sicer tekel že v preteklosti. Letošnji Ljubljanski maraton se bo sicer odvijal 21. in 22. oktobra. To bo že 27. maraton po vrsti. Pred pandemijo koronavirusa je ta naš največji tekaški dogodek dosegal zavidljive številke in upamo lahko, da bo tako tudi v prihodnje.