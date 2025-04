Škandalozni odhod princa Harryja: »Posledice bodo dramatične.«

Prejšnji teden je princ Harry objavil, da se umika iz organizacije Sentebale, ki jo ustanovil leta 2006.

Dejal je, da je odločitev sprejel zaradi konfliktov znotraj njenega vodstva, natančneje med člani upravnega odbora in predsednico Sophie Chandauke, zaradi katerih je bila ta pozvana k odstopu.

Ta princu na drugi očita slabo upravljanje, zlorabo pooblastil ter je izpostavila obtožbe o nadlegovanju, ustrahovanju, sovraštvu in preziru potem, ko zavrnila javno opravičilo Meghan Markle zaradi zapleta na dogodku, kjer ni ob fotografiranju hotela odstopiti mesta prinčevi ženi. Namesto tega je izjavila, da ne bo del medijskega stroja zakoncev.

Zaradi spletnih napadov zagovornikov zakoncev Susseks je bila primorana zapreti vse profile na družbenih omrežjih.

Komisija za dobrodelne organizacije je objavila, da je zaradi omenjenih dogodkov začela preiskavo organizacije Sentebale.

Vojvoda Susseks je izjavil, da bodo posledice njegovega odstopa z mesta pokrovitelja dramatične in da upa, da bo komisija odkrila resnico.

V izjavi za javnost je zapisal:

»Od ustanovitve Sentebalea pred skoraj 20. leti sva s princem Seeisom imela jasen cilj: v spomin na najini mami podpirati otroke in mladino v Južni Afriki.

Tisto, kar se je zgodilo prejšnji teden, je zlomilo moje srce, še posebej, ko so bile tako očitne laži usmerjene proti osebam, ki so desetletja vlagale v ta skupni cilj. Nihče ne trpi bolj kot sami uporabniki Sentebalea.

V imenu nekdanjih ustanoviteljev in pokroviteljev izražam olajšanje, ker je Komisija za dobrodelne organizacije potrdila, da bo izvedla temeljito preiskavo.«

Harry je zapisal še, da pričakuje, da bo ta razkrila resnico, ki je mnoge prisilila h kolektivnemu odstopu ter da upa, da bo to omogočilo, da se organizacijo zaradi koristi skupnosti, ki ji je namenjena, preda v prave roke.

Novica, da se princ umika, je odmevala v medijih, odločitev je sprejel po resnih konfliktih znotraj njenega vodstva, natančneje zaradi spora med člani upravnega odbora in predsednico.

Dobrodelno organizacijo je vojvoda Susseks ustanovil sodelovanju s princem Seeisom iz Lesota. Njen namen je bil pomoč afriškim sirotam, boj proti revščini in AIDSU v Lesotu in Bocvani, vse to v spomin na njegovo pokojno mater, princeso Diano, ki je bila ena najbolj znanih svetovnih humanitark.

Vse je dobro delovalo, dokler ni prišlo do nesoglasij, ki so se večinoma nanašale na strategije zbiranja sredstev, kar je privedlo do nepopravljivega poslabšanja odnosov med člani upravnega odbora in predsednico.

V znak solidarnosti z odborom sta princ Harry in princ Seeiso odločila, da bosta odstopila, kar naj bi bilo zanju osebno zelo težko.

Z druge strani je predsednica zavrnila odstop s svojega položaja. Trdi, da so bile vse njene odločitve sprejete na načelih pravičnosti in integritete.

Zaradi vseh dogodkov je bila sprožena preiskava o upravljanju Sentebalea, kar dovolj kaže na resnost situacije.

Odvetnica, rojena v Zimbabveju, je bila lani imenovana za predsednico pooblaščencev, odgovornih za nadzor in upravljanje, zaradi česar so bili ostali člani nezadovoljni in so želeli, da odstopi.

Za Daily Mail je izjavila, da je organizacija prikrivala napake, kritizirala je slabo izvršno upravljanje, izpostavila zlorabo pooblastil, obtožbe o nadlegovanju in ustrahovanju ter komentirala, da se nekateri ljudje obnašajo, kot da so nad zakonom in maltretirajo druge, nato pa se postavljajo v vlogo žrtev in uporabljajo medije, ki jih pravzaprav stalno kritizirajo.

»Zame to ni začasen projekt, iz katerega lahko zaradi proti meni uperjenih obtožb umaknem. Sem Afričanka, ki je imela privilegij izobraževati se in doseči kariero na svetovni ravni. Ne bom se pustila ustrahovati in moram se za nekaj boriti.

Borim se za tiste ženske, ki same nimajo možnosti in sredstev za to. Kot ponosna Afričanka sem se odločila pridružiti se Sentebaleu in razumem, da se od mene pričakuje veliko. Vse, kar počnem, je usmerjeno v ohranjanje integritete organizacije, njenega poslanstva misije in v pomoč mladim, katerim služimo.

Delujem po načelih pravičnosti in enakopravnega obravnavanja vseh, ne glede na družbeni status ali finančna sredstva.«

»Dolgujem vsem, ki so bili ob meni in sprejeli moj klic po pomoči, da bomo lahko nadaljevali misijo v Sentebaleu.

Še naprej bom zvesto vršila svojo vlogo predsednice odbora in se veselim priložnosti, da bom delala z ljudmi, ki so zainteresirani za reševanje vprašanj glede zdravja, bogastva in podnebnih sprememb, povezanih z mladimi ljudmi v Afriki,« je izjavila za Daily Mail.