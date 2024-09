Pahor se je z zaposleno predolgo stiskal za selfi, lahko bi zamudil na dogodek

Danes je v Črni na Koroškem potekala dobrodelna dražba. Kot je za STA dejala županja te občine Romana Lesjak, je več znanih športnikov darovalo podpisane drese in druge predmete, ki so skupaj z okoli 30 fotografijami posledic lanske ujme del te dražbe, katere izkupiček bo namenjen pomoči potrebnim v lokalnem okolju, pa tudi širše. Na dogodku je sodeloval tudi nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor, ki je moral kar pohiteti, da se ga je lahko udeležil pravi čas, saj se je zadržal na bencinskem servisu.

»Dve fotki iz mojega avta, s katerim hitim (okej okej, po predpisih) v Črno na Koroškem. Tam je dražba za dober namen, tudi dresa, na katerem sva podpisana z Goranom Dragićem. Več jutri, zdaj moram naprej, da ne zamudim, ker imam pozdravni govor. Če slučajno zamudim, je kriva uslužbenka na bencinskem servisu v Velenju, ker sva se predolgo stiskala za selfi,« je danes popoldne Pahor zapisal na Instagramu.

Na dražbi različne stvari

Na dražbo so po poročanju STA-ja poleg slik dali športna oblačila zelo znanih slovenskih športnikov, med drugim od košarkarja Luke Dončića, kolesarja Primoža Rogliča in hokejista Anžeta Kopitarja, predmete Nogometne zveze Slovenije, Jana Oblaka in Benjamina Šeška, nogometno žogo s podpisi svetovnih nogometnih zvezd ...