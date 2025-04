Vrag je vzel šalo: Avstrija zaradi nevarnega virusa zapira 24 mejnih prehodov

Avstrija je zaradi izbruha slinavke in parkljevke zaprla več mejnih prehodov z Madžarsko in Slovaško, poročajo lokalni mediji. Od danes bo zaprtih 24 mejnih prehodov, ukrep pa naj bi po trenutnih napovedih veljal do 20. maja.

Gre za preventivni ukrep za zajezitev širjenja bolezni, ki jo povzroča zelo nalezljiv virus. Prenaša se lahko tudi po zraku na velike razdalje. Bolezen prizadene predvsem parkljaste živali, kot so govedo, prašiči, ovce in koze, in lahko povzroči velike gospodarske izgube v kmetijstvu.

Zaradi resnosti razmer v Avstriji in širši regiji je pričakovati nadaljnje usklajevanje držav članic EU za omejitev širjenja bolezni, ki bi lahko imela resne posledice za živinorejski sektor po vsej Evropi.

Slovenski rejci naj bodo pozorni

Madžarska je 6. marca obvestila Evropsko komisijo in države članice o potrditvi slinavke in parkljevke (SIP) v reji goveda za pridelavo mleka v bližini kraja Gyor ob meji s Slovaško. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je že v začetku marca pozvala vse rejce, ki so v zadnjih tednih uvozili govedo z Madžarske, naj bodo še posebej pozorni na morebitne znake bolezni.

Biovarnostni ukrepi

UVHVVR imetnikom živali priporoča, da dosledno izvajajo splošne biovarnostne ukrepe (čista oblačila v hlevu, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev zunanjim osebam in podobno), ki so ključni za preprečevanje vnosa bolezni, tako v državo kot v rejo.

Bolezen se kaže s simptomi, kot so vročina, izguba apetita, slinjenje in pojav mehurjev v ustih ter na nogah, še navajajo na spletni strani uprave.

Če rejci opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na SIP, naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju.