Bojanu Cvjetićaninu uspel veliki met? Oglasil se je tudi Zoran Predin

Pogosto se slovenski izvajalci pritožujejo, da je slovenska glasba že na slovenskih radijskih lestvicah nespoštovana, zato je za vsakega izvajalca že velik uspeh, da ga množica sprejme v lastni državi, le redkim pa se zgodi, da bi bili uspešni v tujini.

Nekateri v želji, da bi prodrli na večji sosednji hrvaški trg, iz besedila pesmi črtajo slovenski jezik in vpeljejo hrvaški jezik, a zdi se, da je glasbenikom Joker Out uspelo tudi s slovenskim besedili osvojiti množico na Hrvaškem.

Hrvatice so nore na Joker Out. FOTO: Tomislav Miletic/pixsell

Pisali smo, da so je Joker Out pred dnevi nastopila na zagrebški Šalati in povzročila pravo evforijo med hrvaškimi oboževalkami, ki so na pevca Bojana Cvjetićanina metale nedrčke, mu raztrgala oblačila ... Naši predstavniki na Evroviziji so v Zagrebu nastopili kot predskupina srbski skupini Buč Kesedi, a po odzivu sodeč se zdi, da so naredili pravi glasbeni spektakel.

Pojavili so se zapisi, da se že vrsto let ni slišalo, morda celo niti ne iz časa Jugoslavije, da bi pesem v slovenskem jeziku donela sredi Zagreba ob prepevanju 2500 glave množice.

Joker Out uspešno promovirali slovensko glasbo v tujini. FOTO: Zaslonski Posnetek

Je zasedbi Joker Out res uspelo nekaj, kar že dolgo časa nobenemu slovenskemu glasbeniku ni?

Zoran Predin. FOTO: Dejan Javornik, Delo

Glasbenik Zoran Predin je za Slovenske novice spomnil, da so v slovenskem jeziku v Zagrebu in tudi v nekdanji Jugoslaviji že peli kantavtorji Marko Brecelj, Andrej Šifrer, Aleksander Mežek in Vlado Kreslin, še več pa skupine Pankrti, Lačni Franz, Videosex, Avtomobili in Magnifico. Kasneje so poskusili tudi Siddharta in Mi2, a na daljši rok jim ni uspelo osvojiti hrvaška srca.

Zoran Predin, ki je lani po 43 letih končal zgodbo s skupino Lačni Franz, ima na Hrvaškem svojo zvesto publiko, za katero je napisal tudi pesmi v hrvaščini, a kot pravi, sam še vedno rad v tujini poje v slovenščini.

»Skupina Lačni Franz je popularizirala slovenščino do te mere, da se je nekaterih besed, stavkov, naslovov in verzov naučilo kar nekaj generacij. Sam še vedno pojem v slovenščini kar nekaj svojih pesmi, ki si jih moja publika želi slišati v slovenskem jeziku - Ne mi dihat za ovratnik, Čakaj me, Poljub, ki riše ustnice, Praslovan itd.«

Predin je, kot pravi, zadnjih dvajset eden »zelo redkih« slovenskih izvajalcev, ki redno nastopa v vseh državah bivše države, zato bi bil še toliko bolj vesel, če bi mu po novem družbo delali tudi mlajši fantje iz Joker Out, ki jim želi veliko uspehov.

Joker Out so izdali pesem tudi v srbskem jeziku z naslovom Demoni, ki jo je hrvaška publika na sobotnem koncertu v Zagrebu navdušeno prepevala. Do septembra se bo trenutno »najbolj vročim« slovenskim glasbenikom zvrstilo še nekaj koncertov v tujini, in sicer bodo nastopili v Beogradu, Kragujevcu in v Sarajevu.