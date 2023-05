Vroči Slovenci obnoreli Hrvatice: Bojanu raztrgale oblačila, kazale bi tudi ... (FOTO)

Slovenska zasedba Joker Out je nastopila na zagrebški Šalati in povzročila pravo evforijo med hrvaškimi oboževalkami. Naši predstavniki na Evroviziji so v Zagrebu nastopili kot predskupina srbski skupini Buč Kesedi.

Pevcu Joker Out so hrvaške oboževalke raztrgale oblačila. FOTO: Esc

Bojanu so raztrgale oblačila

Še posebej so se razveselile številne oboževalke, ki so na koncert prispele z darili in zanimivimi napisi, pevcu Bojanu Cvjetićaninu so uspele strgati rokav srajce. Ena od oboževalk se je celo ponudila, da jim pokaže svoje oprsje, druga jih je prosila, naj ji narišejo tetovažo s transparentom, norijo v Zagrebu opisujejo hrvaški mediji.