Bivši mister se je poročil na prvi pogled (FOTO)

Novi resničnostni šov Poroka na prvi pogled, v katerem se je šest samskih moških in šest samskih žensk odločilo za drzen korak, dviguje nemalo prahu. Gledalci se sprašujejo, ali bo parom uspelo pred kamerami začutiti pristno ljubezen in jo negovati tudi takrat, ko bodo kamere ugasnile, nekateri gledalci in gledalke pa so ob pogledu na ženina Andraža ugotavljali, da se jim zdi kar precej znan.

Strokovnjaki so ga poparčkali z magistrico sinologije Sanelo. FOTO: PLANET TV

25-letni Andraž Uhan iz Naklega je namreč stari znanec televizijskih zaslonov, saj se je leta 2019 slovenski javnosti predstavil v resničnostnem šovu Zapleši v ljubezen, v kateri sta pare vodila nekdanja zakonca in plesalca Jagoda in Jurij Batagelj. Andraž tam ni našel sorodne duše, a si je v zadnjih nekaj letih izkušnje nabiral tudi kot maneken, v preteklosti pa je kandidiral za mistra Slovenije in se uvrstil med osem najlepših, zmagati pa mu ni uspelo.

Andraž upa, da se bo tokrat zaljubil do ušes. FOTO: PLANET TV

Zavarovalni zastopnik je sicer pojasnil, da si srčno želi najti žensko svojih sanj, zato je tudi privolil v televizijski eksperiment in poroko na prvi pogled. Postavni 25-letnik, ki so mu strokovnjaki v eksperimentu namenili razgledano in dobrosrčno magistrico sinologije Sanelo, upa, da so tokrat izbrali pravo žensko, saj, je dejal, bo to njegova prva in zadnja poroka.