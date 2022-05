Baletni večer, ki je jemal dih (FOTO)

Štajerska prestolnica je v pokoronskem obdobju prepolna dogodkov. Minuli konec tedna je bil tako pester, da posameznikom preprosto ni uspelo priti na vse, saj so se med sabo pokrivali.

Direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek z ženo Jano ter Dragico Petrovič, nekdanjo direktorico Avditorija Portorož.

Mariborski župan Saša Arsenovič se je prišel osebno zahvalit dirigentu Simonu Krečiču in vsem ustvarjalcem za dober šov.

Dogajalo se je marsikaj, Štajerci so med drugim uživali v športu, kulturi in rock'n'rollu, vendar pa sta najbolj izstopali premieri predstav Svatba in Posvetitev pomladi, ki sta se odvili na odru Velike dvorane SNG Maribor. Čeprav je danes vse rusko nezaželeno, pa je Clugova interpretacija Posvetitve pomladi na vsebinski ravni zvesta glasbeni strukturi in prvotnemu libretu, pravijo v SNG in dodajajo, da ta izhaja iz legende iz predkrščanskega oziroma poganskega časa v Rusiji.