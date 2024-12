Atraktivna slovenska didžejka doživela prometno nesrečo, avto totalka, kriv pa pijani voznik

Lepotica iz Prlekije, Ksenija Filipič oziroma DJ Xenia, je letos zablestela, ko je kot prva Slovenka nastopila na festivalu Ultra Europe in v Splitu zabavala staro in mlado. Poznana je po svojih energičnih setih in tehnični dovršenosti.

Po poklicu je učiteljica in v svojem poslanstvu zares uživa, vseeno pa je nedavno stopila tudi v didžejske vode in dokazala, da za nove izzive ni nikoli prepozno.

V ŠOKkastu je septembra letos povedala, da jo na nastopih spremlja partner, ki je njena največja podpora, včasih tudi varnostnik, šofer in fotograf.

Tokrat je na družbenem omrežju Facebook sledilcem razkrila, da je bila pravkar udeležena v hujši prometni nesreči, kjer se je popolnoma pijani voznik, s kar 1,1 promila v krvi zaletel vanjo in še v eno družino z majhnim otrokom, ter jih vse poškodoval. Na srečo jo je Ksenija odnesla brez večjih poškodb, le avto je totalka.