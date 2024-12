Atraktivni slovenski didžejki uspela velika stvar: uvrščena je med najboljše na svetu

Ksenija Filipič, ki nastopa pod umetniškim imenom DE XENIA, je slovenska didžejka in producentka ter ena najvidnejših predstavnic elektronske glasbe v Sloveniji. Njena kariera hitro napreduje, saj je nastopila na prestižnih festivalih, kot je ULTRA EUROPE, kjer je postala prva Slovenka, ki je nastopila na tem svetovno znanem dogodku. Ksenija, ki je poznana po svojih energičnih setih in tehnični dovršenosti, je pravkar dosegla nov zavidljiv uspeh v svoji karieri, saj se je uvrstila med top 100 ženskih didžejev na svetu. Na svetovni lestvici spletne strani DJaneTop je bila uvrščena na lepo 24. mesto.

Omenjena lestvica vključuje velika imena iz sveta elektronske glasbe, med drugim na njej najdemo Charlotte de Witte in Amelie Lens. Med uveljavljenimi in svetovno priznanimi umetnicami se je DE XENIA uvrstila na izjemno visoko 24. mesto na svetu, tik ob Deborah De Luca, kar dokazuje njeno hitro rastočo prepoznavnost in vpliv na globalni sceni. Glede na njeno zagnanost in talent se zdi, da jo bomo na prihodnjih lestvicah našli še višje.

