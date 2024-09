Ksenija Filipič v ŠOKkastu: Konkurenca je neizprosna (VIDEO)

Ksenija Filipič je po poklicu učiteljica in v svojem poslanstvu zares uživa, vseeno pa je nedavno stopila tudi v didžejske vode in dokazala, da za nove izzive ni nikoli prepozno. Zadnji dve leti uspešno usklajuje delo v šoli, kjer poučuje športno vzgojo in didžejanje, ki jo je navdušilo. Glede na to, da je učiteljica, smo jo povprašali, kako na njen uspeh v glasbenih vodah gledajo učenci: »Redno me spremljajo v medijih in večkrat me prosijo, da bi jih učila didžejstva.« Vsekakor je trg neizprosen in s svojim delom se mora vedno znova dokazovati. »Še vedno je vse na tebi, da se dokažeš. Konkurenca je neizprosna, zato moraš biti 100-odstoten,« nam je pojasnila. »Videz je lahko pika na i, vendar te nikakor ne more nikamor popeljati, če nisi tehnično izpopolnjen,« je dodala Ksenija, ki je znana po tem, da ima rada modo in vse kar je povezano z njo. Imela je celo svoj butik z oblačili in še danes z veseljem pripravlja svoja oblačila za nastope, ki so vedno tudi malo ekstravagantna.

Partner je njena največja opora

Na nastopih jo spremlja partner, ki je njena največja podpora, včasih tudi varnostnik, šofer in fotograf. »Zelo sem vesela, da je ob meni, saj brez njega ne bi bilo isto,« nam je zaupala o sodelovanju. Zelo ceni njegovo prisotnost in vse naloge, ki jih opravlja. Prav partner jo je spodbudil, da se je podala v didžejstvo in jih resnično stoji ob strani. Ko jo povprašamo o zabavah, ki se odvijajo po klubih, kadar glasbe ne vrti ona, pove, da svoj čas najraje preživlja stran od hrupnih zabav. Večino svoje mladosti je prežurala in obiskala vse dobre zabave, danes pa se za sprostitev najraje zateče v naravo, šport je njeno zdravilo. S partnerjem pa veliko časa preživita na morju, kjer si v širni modrini napolnita baterije. Vedno bolj se je začela zatekati v naravo, najraje gre v kakšen hrib ali pa si privošči malo boksa za sprostitev.

Poleti je nastopila na festivalu Ultra Europe. FOTO: Marko Feist

V tujini je prava zvezda

Z vrtenjem glasbe je začela v Italiji in takoj je postala prepoznavna pri naših sosedih. Sodelovala je že z nekaj zvezdniki, ki so jo zelo pozitivno presenetili: »Najbolj slavni in uspešni ljudje so dostopni in preprosti.« Ob tem seveda ne moremo mimo sodelovanja s svetovno znanim DJ-jem Bobom Sinclairom, ki spada me prizemljene in dostopne zvezdnike. Njena kariera je trenutno v razcvetu, obeta se ji predvsem nastopanje v tujini, kjer jo doživljajo kot mega zvezdnico. Njeni načrti za prihodnost so visoko leteči in želi si sodelovanja s svetovno poznanimi zvezdniki. Prvo ime, ki ga izstreli kot, iz topa je Dua Lipa, s katero bi z veseljem sprejela kakšno sodelovanje. Spregovorila je tudi o udeležbi v enem izmed resničnostih šovov in o možnosti, da bi se kdaj preselila v tujino. Pogovoru lahko prisluhnete na zgornji povezavi.

