Ne boste verjeli, kako bogate so bile nagrade za Miss Slovenije!

Metka Albreht, nekdanja miss Slovenije in priznana stilistka, je v novem podkastu One plus razkrila, kako je potekalo tekmovanje in kako se spominja tistih časov. »Meni je bil to en velik žur. Tako kot celo moje življenje,« je povedala. Leta 1993 je namreč osvojila naziv najlepše Slovenke in za nagrado odšla na svetovno tekmovanje v Afriko. Tekmovanja za Miss Postojne se je prvič udeležila leta 1992 in postala 1. spremljevalka. Leta 1993 je na tekmovanju za Miss Postojne zmagala, s čimer se je uvrstila v polfinale, ki je potekalo v diskoteki Pacifik v Leskovcu pri Krškem. Uvrstila se je v finale, poleg tega je postala prva spremljevalka miss diskoteke in za nagrado dobila zlato ogrlico.

V finalu Miss Slovenije 1993 25. septembra 1993 je zmagala in za nagrado dobila avto alfa spider. »Ko sem tekmovala za miss Slovenije, sem dobila tudi avto, ki ga je dobila isto leto miss sveta. In ko sem jaz prišla v Afriko, na miss sveta, ker sem videla, ona dobi, ah, brez veze, saj ga že imam,« je z nasmehom povedala.

Tekmovanje za miss Slovenije 1993. Za najlepšo so izbrali Metko Albreht. FOTO: Matej Družnik/Delo

Celoten podkast lahko poslušate na povezavi.