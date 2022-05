Andrej Šifrer nikoli ni skrival zadovoljstva in dobre volje, čeprav se mu ni vedno izteklo po njegovem, a mantra njegovega značaja je jasna: »Takrat, ko gre vse po zlu, se nekje v ozadju zate pripravlja nekaj veličastnega, česar oko ni videlo in uho ni slišalo.« V prispevku za POP TV je Vlado Kreslin o svojem glasbenem sopotniku skozi desetletja iskreno povedal: »Danes si ne morete predstavljati, kako popularen je bil Andrej Šifrer (verjetno je govoril o 80. in 90. letih), zdaj česa takega ne vidiš več.« Nikoli ni skrival zadovoljstva in dobre volje. Seveda si ne mo...