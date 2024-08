Ana Zagožen zgrožena, ko je videla, kaj ima župnik na mizi

Ana Zagožen, univerzitetna diplomirana sociologinja in ljubljanska mestna svetnica na listi SDS, s sledilci rada deli utrinke iz svojega zasebnega življenja.

Tokrat je na družbenem omrežju X poleg fotografije sledilcem zastavila spodnje vprašanje:

»Ali ste že doživeli, da bi pri sveti maši župnik maševal iz telefona? Se pravi, da je berilo zamenjal telefon?«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Berilo je berilo, božja beseda in ga ne more zamenjati telefon. Namesto mašne knjige je imel telefon, kar pa ni nič takega.«

»Zakaj ne ? Lažji je od knjig in RKC se pač posodablja in ne vztraja v srednjem veku,« je komentiral sledilec, Ana mu je odgovorila: »Ja, saj knjig nihče več skoraj ne bere. Pač google … zato pa tudi pismenost na dnu in pa slovenski jezik, saj ne znajo več slovnice. Ja, do določene meje v korak s časom, ampak to je neprimerno. In potem je pridigal o simboliki krščanstva. Gre za simboliko.«

»Na potovanjih,duhovniki ne nosijo s seboj Mašne knjige, zato mašne molitve berejo iz telefona. Boste razumeli ? Pa srečno.«

»To ni svata maša, ne vidim nobenega križa, to je ne vem kaj bi rekel.«

»Pri nas mu ministrantje v procesiji nosijo tablico namesto misala.«

