Janševa političarka z masko v lekarni: Imam rebus za Nijz

Ana Zagožen, univerzitetna diplomirana sociologinja, ki je bila ljubljanska mestna svetnica na listi SDS je na instagramu objavila svojo fotografijo, na kateri je z zaščitno masko na obrazu in kot kaže v lekarni. Tam se je spraševala o smiselnosti nošnje mask in Nijz v sarkazmu zastavila nekaj vprašanj.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Takšna vprašanja so se Zagožnovi rojila po glavi:

»Če sem jaz bolna, da ne širim prehlada«. »Če sem jaz zdrava, maske ne nosim - nekako logično«. »Če sem pa zdrava in so okoli mene ljudje, ki so cepljeni in še z maskami, ali potem nosim masko?,« se je spraševala Zagožnova.

V Sloveniji je v trenutnih epidemičnih razmerah nujna uporaba maske v okoljih z večjim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, torej v zaprtih prostorih zdravstvenih ustanov, v lekarnah, socialno-varstvenih domovij, vključno z domovi za starejše.

Kot je znano, je oseba lahko kužna še preden se slabo počuti ali pa bolezen pri njem poteka asimptomatično.