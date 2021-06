Ana po izpadu iz šova priznala, da tam ni bila zastonj (FOTO)

Ana znova brez dlake na jeziku. FOTO: Instagram

Tokrat je bitko zasrce izgubila tudi Korošica. Sanjskega moškega bodo doma predstavileinpa je njegovo vrtnico zavrnila.Ana se je po odhodu iz šova odločila, da bo na instagramu odgovorila na vprašanja sledilcev. Med drugim je nekoga zanimalo tudi, ali je za sodelovanje v šovu prejela kakšno plačilo. »Mene pa zanima, ali vi delate kaj zastonj. No, jaz ne,« se je glasil odgovor.Da je za sodelovanje v šovu prejemala plačilo, je ob odhodu iz šova razkrila tudi Sara Trunšek . »Ja, plačali so mi za sodelovanje. Škoda, lahko bi me še malo pustili notri, da bi še malo zaslužila.«je takrat povedala, da sama plačila za sodelovanje ni prejela.