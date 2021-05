Izpadla tekmovalka razkrila, da so ji plačali za sodelovanje v šovu (VIDEO)

V Denis Avdić Showu na Radiu 1 sta na vprašanja odgovarjali izpadliin. Na vprašanje voditelja, ali je šov zapustila prehitro, saj je bila notri le en teden, je prva odgovorila pritrdilno in dodala, da je bil to zanjo plačan dopust med samoizolacijo. »Ja, plačali so mi za sodelovanje. Škoda, lahko bi me še malo pustili notri, da bi še malo zaslužila.« Carmen je povedala, da sama plačila za sodelovanje ni prejela.Obe sta v oddaji razkrili tudi svoje favoritinje. Sara je dejala, da meni, dane bo izbral nobene,pa bi zmago privoščilaali, a da vseeno misli, da bo šla zmaga v roke ene od tistih iz nasprotnega klana.Za komentar glede plačila nekaterim, ki sodelujejo ali so sodelovala v šovu, smo prosili tudi Pop TV. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.