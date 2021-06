Nina Radi (Sanjski moški) o boju z rakom: Imela sem le 32 kilogramov

Nina Radi je živ dokaz, da se s trdim delom in osredotočenostjo na cilj daleč pride. 31-letna Mariborčanka, ki jo spremljamo v šovu Sanjski moški, je Gregorju Čeglaju in širni Sloveniji odprla svoje srce in razkrila, kako trnova pot je za njo. Pred petimi leti je zbolela za rakom na materničnem vratu, leto in pol po diagnozi in neizbežni operaciji pa je sledil še en šok, ki je bil zanjo še hujši kot diagnoza raka. Pri padcu si je tako hudo poškodovala stopalo, da so zdravniki napovedali, da lahko pozabi na svojo veliko ljubezen – tek. Za zapriseženo tekačico je bilo to nesprejemljivo. S trdim delom in številnimi treningi se je vrnila še močnejša in na tekmi svetovnega prvenstva v gorskem teku pritekla na deveto mesto, kar bil njen najboljši rezultat v karieri na svetovnih prvenstvih.Z Nino smo govorili o bolezni, življenju in seveda tudi šovu Sanjski moški. Razkrila nam je, ali je v šovu dobila to, kar je iskala.