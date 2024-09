Aktualni masterchef Luka Pangos to soboto prvič v svojem novem kraju

To soboto bo v starem mestnem jedru Laškega znova pestro. Od 13. ure bo potekal tradicionalni GuštFest, kulinarični dogodek, ki bo letos posvečen častitljivi 170-letnici laškega zdravilišča Thermana Laško in vsem, ki so v njem kdaj delali ali ga obiskali.

Chef z Michelinovo zvezdico Marko Pavčnik (Grad Tabor) na GuštFestu sodeluje od začetka.

»Skupaj bomo obujali spomine na naše laške toplice, kjer izjemna termalna voda destinaciji daje poseben pečat in je bila osnova za nastanek zdravilišča v Laškem pred 170 leti. Obiskovalci bodo lahko spoznali, kako je oblikovala podobo in razvoj kraja, kakšni so zanimivi zgodovinski poudarki razvoja zdravilišča in kako se »laških toplic«, ki skozi desetletja prispevajo k zdravju in boljšemu počutju, spominjamo domačini,« pravi domačinka Nina Pader, ena od sooblikovalk prireditve, ki jo pripravlja Turistično društvo Laško, ki ga vodi Boštjan Vrščaj. »Seveda pa bomo tudi guštali. Se kulinarično razvajali z ulično hrano, ki jo bodo pripravljali vrhunski kulinarični mojstri oziroma priznani chefi JRE Slovenija. Letos bo z nami z Michelinovo zvezdico nagrajeni laški chef Marko Pavčnik, ki podporo GuštFestu izkazuje že vse od začetka. Družbo pa mu bosta delala še dva chefovska kolega. Gregor Repovž in Tomaž Bratovž iz JB,« pove Vrščaj. A to še ni vse.

Mojca Leskovar, predsednica uprave Thermane Laško

Presenečenje letošnjega leta bo aktualni masterchef Luka Pangos, ki je dokaj pred kratkim na podeželju v občini Laško kupil kmetijo in so ga zato Laščani že kar vzeli za svojega. »Tokrat se bo prvič predstavil tudi obiskovalcem svojega novega kraja,« še razkriva Paderjeva. GuštFest podpirajo številni prostovoljci, društva, podjetja iz Laškega in širše okolice. Letos se bosta pestremu dogajanju pridružili lokalna šola in glasbena šola. 170-letnici Thermane bo namenjeno celotno prizorišče pri Perdih, kjer si bo mogoče ogledati utrinke iz minulih desetletij razvoja zdravilišča. »Tam bomo srečali perice, ki so perilo prale v »topli vodi« in se pred 170 leti še niso zavedale njenega pomena. Videli bomo tudi vodno kolo, zaradi katerega je v Laškem zagorela prva žarnica na slovenskih tleh, kar dokazujejo reklame in oglasi iz dunajskih časopisov. Spoznali bomo Gunkla, enega od lastnikov zdravilišča, zaslužnega za termalno pivo. Slednjega bo mogoče pokusiti tudi na GuštFestu, v guštni zdraviliški kavarnici Laške hiše,« pestro dogajanje, namenjeno različnim generacijam, še opisuje Paderjeva. In še ena zanimivost. Pod novo podobo GuštFesta se je podpisal vsestranski umetnik Bojan Sumrak iz Radeč, ki ga bo mogoče najti v kotičku za umetniško ustvarjanje najmlajših, nastopil pa bo tudi v godalnem orkestru Strunikat. Laščani zdaj upajo le, da bo z njimi sodelovalo tudi vreme.