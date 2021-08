Adi Smolar odpovedal koncert. To je razlog

Države počasi uveljavljajo sistem PCT – preboleli, cepljeni in testirani. To pomeni, da skupina ljudi, ki izpolnjuje enega od naštetih treh pogojev, sme vstopiti in se zadrževati na določenih območjih, drugi pač ne. Nekaterim gre to blazno v nos, med drugim številnim glasbenikom, tudi svetovnega kova. Pevec znamenite pesmi Layla Eric Clapton je denimo po povzemanju Forbsa dejal, da si pridržuje pravico odpovedati koncert, kjer se bo dogajala do diskriminacije občinstva Podobno je dejal Tony Cetinski , ki verjame, da bi nas glasba morala združevati, ne pa deliti.Včeraj smo na facebook strani Plan Fest zasledili, da je odpovedan koncertv Limberku, ki bi se moral zgoditi 28. avgusta. Razlog? »Adi Smolar je vse nastope in prireditve, kjer je obvezno PCT-preverjanje odpovedal iz razloga, ker ne podpira politike delitve in se ne strinja z ukrepi,« prenašajo sporočilo njegovega managerja. Dopisano je še, da se ne bo cepil in tudi glede na to, da je zdrav, se tudi testirati ne želi. Zahvalili so se za razumevanje, ob tem pa so povabili na brezplačni koncert, ki naj bi se odvil danes v restavraciji Kolodvor v Žalcu in kjer ni pogoja PCT, pišejo.Ker zapis ni bil objavljen na uradnem profilu pevca hitov 20 ljubic, Jaz sem nor in Bog ne daj, da bi crknil televizor, smo ga prosili za potrditev. »Pohvaljeni za profesionalnost. Kar je zapisano, drži. Vse dobro vam želim,« je bil kratek.