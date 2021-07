Tony Cetinski šokiral pred slovensko turnejo

V Sloveniji imamo v uporabi novo načelo PCT. To pomeni, da mora oseba za obisk notranjosti restavracije pokazati potrdilo, da je prebolela koronavirus (P), da je cepljena (C) ali pa testirana (T). Če tega nima, ne more koristiti storitev. Nekateri takšnim delitvam nasprotujejo. Ponekod so se oglasili tudi glasbeniki, ki delitvi nasprotujejo, med njimi tudi. Na njegovi facebook strani se je namreč pred slovensko turnejo pojavil tale zapis:»Odločitev je padlaNihče od nas v našem poslu ni od včeraj, in ne bomo dovolili, da se glasba utiša čez noč in se nas vrne v svoje domove, k online koncertom.Na naših koncertih so dobrodošli vsi, brez delitev na one in druge in dokler bo tako, bomo tudi mi obstajali.Glasba je zato, da se narod druži, da je vsem lažje, ampak ponavljam, brez predsodkov in delitev.Za svobodno izbiro bomo vztrajali in se borili do konca.Če bomo dovolili, da nas delijo na cepljene in necepljene, potem ni samo glasba 'zadušena', ampak tudi naša življenja, katerih temelj je svoboda.Radi vas imamo in vidimo se na koncertih, kjer se spoštujejo ljudje, delitve pa ne obstajajo.«