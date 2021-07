Legendarni kitarist bojkotira svoje koncerte

Postal je zvezda v času, ko so se mnogi glasbeniki vdajali drogam.

Legendarni britanski kitaristje eden od glasbenikov, ki kljub starosti še vedno ostajajo na odrih. Te dni pa je napovedal, da ne bo nastopil na prizoriščih, kjer bodo od obiskovalcev zahtevali potrdilo o cepljenju proti covidu-19. Britanski premierje namreč nedavno napovedal, da ga bo treba od septembra pokazati ob vhodu v klube in dvorane.76-letni Clapton je izjavil, da se mu zdi to diskriminacija dela občinstva, zato tam ne bo nastopal. »Če ne bo zagotovila, da se bodo koncerta lahko udeležili vsi, si pridržujem pravico do odpovedi,« je dejal, njegovo izjavo so na družabnih omrežjih delili številni nasprotniki cepljenja. Kot kaže, je njegova odločitev povezana s hudo reakcijo po cepljenju s cepivom proizvajalca AstraZeneca. Cepil se je maja letos.Njegov naslednji veliki koncert v Veliki Britaniji je sicer napovedan za maj 2022 v londonski dvorani Royal Albert Hall, kjer so že napovedali, da bodo obiskovalci morda morali pokazati potrdilo o cepljenju oziroma prebolelosti ali negativni izvid testa na covid-19. Koncerta slavnega glasbenika pa se bodo lahko udeležili oboževalci čez lužo, v ZDA, saj trenutno v večini koncertnih dvoran dokazilo o cepljenju ni pogoj za vstop. V septembru ima tam predvidenih kar osem koncertov.Erica je sicer zaznamovalo precej nesrečno otroštvo, vzgajala sta ga babica in krušni dedek. Kot mladenič se je kot eden največjih glasbenikov uveljavil v burnem obdobju v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so mnogi glasbeniki posegali po drogah. Glasbeno pot je začel z osemnajstimi leti pri skupini The Yardbirds, zaslovel je s skupino John Mayal Bluesbreakers, svetovno slavo pa je dosegel s skupino Cream.Od leta 1975 deluje kot samostojni glasbenik, sodeloval pa je s številnimi velikani glasbe in je še danes ena največjih legend med blues kitaristi.Poleg uspešnic Cocaine, Layla, Wonderfull Tonight, I Shot the Sheriff je ena njegovih najlepših pesmi Tears In Heaven. Napisal jo je za svojega štiriletnega sina Conorja, ki je leta 1991 tragično umrl pri padcu iz 53. nadstropja newyorške stolpnice, v kateri je živel s svojo mamo. Njegov oče je bil ravno na poti, da ga v stanovanju prevzame, potem sta bila namenjena na kosilo in obisk živalskega vrta. Nekoč je povedal, da si še po mnogih letih ni opomogel od izgube svojega sina in si tudi nikoli ne bo.