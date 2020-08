Slovenka z dopusta v Dalmaciji: Kdor pravi, da je vse prazno, laže! (FOTO)

FOTO: Bralka poročevalka

Črne napovedi za hrvaški turizem se očitno niso v celoti uresničile. Še julija smo poročali, da je Dalmacija povsem prazna, številni mediji so pisali o praznih plažah in turističnih nastanitvah. Po vsem tem pa se nam je oglasila bralka, ki je avgusta z družino odšla v Dalmacijo. Prizori iz priljubljene Makarske pa vse prej kot pričakovani – gneča na plaži, na promenadah in v gostinskih lokalih.Makarska je sicer mesto in pristanišče v splitsko-dalmatinski županiji pri vznožju Biokova ob glavni cesti Split–Dubrovnik.Na Hrvaškem so julija zabeležili 2,44 milijona turističnih prihodov in 18,6 milijona nočitev, kar je 47 odstotkov prihodov in 39 odstotkov nočitev manj kot julija lani, kažejo podatki Hrvaške turistične skupnosti. Največ nočitev so na Hrvaškem imeli julija na otoku Vir (711.000), v Rovinju (619.000), Medulinu (533.000), v Novalji na Pagu (486.000) in v Malem Lošinju (475.000).