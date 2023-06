Razočarana bralka Mirjana: Dobila sem natanko nič evrov povrnjene kilometrine

Bralka Mirjana nam je poslala pismo o izplačevanju kilometrine s strani ZZZS, ki se ji ne zdi pošteno.

»Tako ti ZZZS obračuna potne stroške iz Kranja do Murske Sobote ... Ne zanimajo jih čakalne dobe, temveč ti plačajo kilometrino do najbližjega izvajalca (ne glede na to, da so čakalne dobe znatno daljše),« je svoje negodovanje izrazila bralka.

Obračun stroškov, kot ga je prejela bralka Mirjana. FOTO: Bralka Mirjana

Bralka je odšla na pregled v Mursko Soboto, vendar ji ZZZS za stroške prevoza ni povrnil niti evra. Preberite, zakaj.

Preverili smo, kako poteka izplačevanje kilometrine za zdravstvene storitve.

Kdo je upravičen do povračila potnih stroškov?

Zavarovana oseba ima pravico do povračila potnih stroškov, ki obsegajo prevozne stroške ter stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem kraju, kadar uveljavlja pravice iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če mora potovati k izvajalcu v drug kraj, ker v kraju zaposlitve ali prebivališča zavarovane osebe ni izvajalca ali če jo izvajalec ali ZZZS napoti ali pokliče v kraj zunaj kraja zaposlitve ali prebivališča zavarovane osebe. V teh primerih ima zavarovana oseba pravico do povračila potnih stroškov za najkrajšo razdaljo od kraja prebivališča do najbližjega izvajalca.

Če povzamemo, z zakonom je določeno, da se stroški prevoza povrnejo z izplačano kilometrino do najbližjega izvajalca, ne glede na to, da je čakalna doba v tem kraju dolga in bi v drugem kraju prišel na vrsto veliko prej. To zavarovalnice ne zanima.

Kot je sporočila bralka, so ji na ZZZS prijazno razložili, da o opisani problematiki opozarjajo ministrstvo za zdravje, ampak zaenkrat ni sprememb.

