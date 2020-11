Prezebla besna bralka Vesna: V trgovini ne moreš kupiti niti rokavic

Simbolična fotografija. FOTO: Igor Zaplatil, Delo

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

»Kot da imamo vojno stanje,« današnje razmere komentira bralka, ki je nekje med službo in domom – za prevoz med lokacijama uporablja kolo – izgubila rokavice. »Sem si mislila: 'Pa kaj delaš dramo? Greš do prve trgovine in si pač kupiš nove.' A ko sem prestopila prag trgovine, sem spoznala, da bo to malo večji izziv, kot bi bilo v normalnih razmerah. Veliko trgovin je zaprtih, tiste, ki so odprte, pa rokavic trenutno ne prodajajo. To pomeni, da bom vsaj do nadaljnjega obsojena na jutranjo vožnjo v minusu brez rokavic. Sicer razmišljam, da iz predala potegnem nogavice in si prste pred mrazom, dokler ne prispejo nove po pošti, zavarujem kar tako improvizatorsko,« nam je potarnala bralka.Pri nekaj naključno izbranih trgovcih smo preverili, ali drži, da rokavic, šala ali kape danes v njihovih (fizičnih) trgovinah danes ni moč kupiti. Iz Lidla, Mercatorja, Spara in Tuša (trgovci so razvrščeni po abecednem vrstnem redu) so potrdili, da od 16. novembra do nadaljnjega rokavic, šala ali kape pri njih ni mogoče kupiti, saj vladni odlok (začasno) prepoveduje prodajo oblačil, obutve in tehničnega blaga. To pomeni, da vam preostane zgolj spletno naročilo pri enem od trgovcev, ki imajo to v ponudbi. Upamo, da zaradi prevzema paketa ne boste obtičali v eni od kolon pred poštami, ki so v teh dneh marsikje po Sloveniji