Bralec: Pa to je noro! Ste videli, kako je pred poštami?

Koronarazmere in postavljena pravila, da bi zajezili širjenja novega koronavirusa, ki še kar naprej preskakuje med Slovenci (tudi druge države se soočajo s tem) , so močno zarezali v naše življenje. Prav posebno doživetje je tako postal obisk poslovalnice pošte.Bralec iz Šiške je šel mimo dveh na Celovški cesti in pred obema so bile množice ljudi. »Pa to je noro! Ste videli, kako je pred poštami? ​Po kakšnih 20 ali 30, mogoče tudi več jih stoji zunaj na mrazu,« nam je sporočil.»Pred tisto pri Stari cerkvi je mimo prikorakal moški z otrokom in čakajočim dejal, naj ne čakajo brez zveze, saj bodo kmalu zaprli vrata. Ura je bila skoraj pet popoldne,« je pojasnil. Pri drugi, pri Kinu Šiška, je pohvalil, kako lepo, to je z medsebojno razdaljo, so mladi in stari stali v vrsti, pa čeprav je ta segala kakšnih 60 ali celo 70 metrov od vhoda v pošto.