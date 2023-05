Poglejte, kakšne prizore je posnel bralec Egon ob naraščanju Krke (FOTO)

Torkovo obilno deževje je sprožilo na desetine novih zemeljskih plazov predvsem v vzhodni Sloveniji. Najhuje je v Podravju, na območju Slovenskih Goric, Haloz in Šentilja, kjer poleg gasilcev in drugih služb pomaga tudi vojska. Ogroženih je več hiš in zaprtih več cest.

A nevarnosti zaradi velike namočenosti tal še ni konec, zato na Geološkem zavodu Slovenije opozarjajo, da je tudi v prihodnjih dneh, predvsem do konca tedna, ko so tudi še možne posamezne padavine, previdnost nujna.

Še vedno poplavljajo ali se razlivajo nekateri vodotoki

Zjutraj so poplavljale Pesnica, Ščavnica, Kolpa, Mura ter v spodnjem toku tudi Dravinja in Ledava. Mura je zjutraj v zgornjem toku dosegla največji pretok in se je začela umirjati, medtem ko v spodnjem toku še narašča.

Po napovedih hidrologov se bodo poplavljene površine v severovzhodni Sloveniji čez dan začele zmanjševati, vzdolž Mure pa se bodo še nekoliko povečale. Prav tako se bodo do večera še nekoliko povečale v spodnjem toku Krke. Potem ko je zaradi opisanih razmer v torek za Podravje veljalo najvišje, rdeče hidrološko opozorilo, za danes za širše območje Podravja in del jugovzhodne Slovenije velja eno stopnjo nižje oranžno opozorilo. Deževje pa pojenja.

Ko narašča Krka

Bralec Egon pa nam je posredoval nekaj fotografij, ki jih je posnel na območju Krške vasi, Boršta, Račje vasi in Cerkelj ob Krki. Poglejte, kako je videti narasla Krka.

