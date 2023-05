85 enot gasilcev odpravlja posledice deževja, najhuje je v Šentilju (FOTO)

Posledice obilnega deževja in poplav so tekom dneva odpravljali gasilci 85 gasilskih enot regijskih centrov za obveščanje Celje, Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Novo mesto, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci še črpajo meteorne vode, čistijo prepuste, odstranjujejo drevje in objekte varujejo s protipoplavnimi vrečami.

Meteorne vode so zalile tudi več cestišč, ponekod pa objekte še ogrožajo narasli vodotoki. Najhuje je na območju Šentilja, so povzeli na upravi.

Pomaga tudi vojska

V odpravljanje posledic poplav je z 78 pripadniki, tremi delovnimi stroji, petimi tovornimi in osmimi terenskimi vozili vključena tudi Slovenska vojska, so dodali. V pripravljenosti za pomoč na jugovzhodu države pa je še 60 pripadnikov.

Doslej 145 plazov, največ na severovzhodu

Zaradi močnega deževja in posledično razmočenega terena se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov. Uprava je po doslej zbranih podatkih zabeležila 145 plazov, pri čemer je za njihovo sanacijo aktiviranih skupno 56 gasilskih enot.

Največ plazov je bilo na severovzhodnem delu Slovenije, na območju regijskega centra Maribor so zabeležili 72 dogodkov, na območju regijskega centra Ptuj 63, Murske Sobote pet in Celja štiri. Gasilci še prekrivajo plazišča s folijo in urejajo odvodnjavanja. Plazovi večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte, nekaj škode pa so povzročili tudi v naravi.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se pretok Mure v zgornjem toku počasi zmanjšuje, v spodnjem toku pa še počasi narašča. Poplavljene površine ob reki Muri se bodo znotraj protipoplavnih nasipov predvidoma ohranjale do petka.

V spodnjem toku bo danes počasi naraščala tudi Krka in se proti večeru ustalila. Poplavljene površine se bodo do večera še nekoliko povečale, pričakujejo na Arsu. Poplavljene površine ob Pesnici, Ščavnici, Dravinji in Kolpi pa se medtem počasi zmanjšujejo.

Zvečer bodo padavine povsod ponehale.