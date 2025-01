Nova opažanja na našem nebu: »Nikoli še v svojem življenju nisem videla kaj takega«

Danes smo pisali, da nam je bralka Jelka pokazala prekrasni nebesni pojav, ki ga je opazila sinoči nad Kranjem. Pokazala nam je lunin sij oziroma svetlobni prstan okoli lune, ki nastane, ko lunina svetloba prehaja skozi ledene kristale v Zemljini atmosferi. Po objavi članka so se nam oglasili še drugi bralci z zanimivimi opažanji.

Bralka Klara nam je sporočila, da je konec lanskega decembra nad Besnico pri Kranju opazila nekakšen satelit, ki je zelo nizko in tam še vedno miruje. Kot pravi, so videti tudi utripajoče lučke. Ni pa to edino njeno opažanje. 10. januarja je opazila tudi balon, ki oddaja izredno močno svetlobo. »Nikoli še v svojem življenju nisem videla kaj takega,« je zapisala bralka Klara. Njena opažanja lahko vidite na slikah v tem članku.

FOTO: bralka Klara

FOTO: bralka Klara

Modri žarki

Bralka Nevenka pravi, da je pred leti ponoči nad vasjo Brest pri Igu videla modre žarke. »Pojav je bil nenavaden, ker tam ni nobenega lokala, niti ni bilo nobene zabave, kjer bi ustvarjali tak pojav. To se je zgodilo samo enkrat,« nam je zapisala in dodala, da slike nima, saj takrat še ni imela pametnega telefona. Je šlo pri njenem opažanju morda za projekt Modri žarek, o katerem smo že pisali?

Težave ena za drugo

Oglasil se nam je tudi bralec Tomaž. Njemu pa so se včeraj, torej na dan, ko je bil viden lunin sij, zgodile številne težave z avtomobilom. Kaj je zapisal, si lahko preberete spodaj.

»Ko sem danes 12.1. 2025 prebral vaš članek o nebesnem pojavu (NLP) nad Kranjem, sem se odločil, da vam opišem še svojo izkušnjo med vožnjo z avtom proti Kranju iz Ljubljane. Včeraj 11.1.2025 okoli 16h sem na relaciji med Zbiljami in Drulovko, po stari cesti, doživel več okvar na avtu, ena za drugo, zato sem pot prekinil in se obrnil nazaj proti Ljubljani.«

»Najprej mi je avto javil, da ne dela več prepoznavanje prometnih znakov, kmalu za tem je javil, da ne dela alarm za preprečitev nenadnega trka vozila, nato se je prižgala rumena lučka za ABS zavore, ki so odpovedale, kmalu za tem pa še neka druga lučka na armaturi in opazil sem, da je volan postal trd in da je odpovedal servo, ki je električen na tem avtu.«

»Zato sem se odločil, da prekinem pot in se vrnem nazaj v Ljubljano, ko sem hotel obrniti avto, sem preizkusil še električno parkirno zavoro, ki pa se je tudi zaskočila, oziroma se ni hotela deaktivirati avtomatsko, ko bi speljal. To mi je uspelo ročno rešiti in kmalu sem se peljal nazaj proti Ljubljani z vsemi naštetimi okvarami in težkim volanom. Ko sem bil že v Medvodah, je vse skupaj izginilo, vse rumene lučke na arnaturi so se ugasnile, tudi servo volan je začel delovati.«

»S sopotniki smo se šalili, da nam vesoljci nagajajo in blokirajo delovanje elektronike v avtu. Nato sem naslednji dan, to je danes prebral vaš članek o nenavadni svetlobi nad Kranjem in vam poslal tale opis dogajanja. Morda se je na ta dan še komu kaj zanimivega zgodilo, nekaj kar je težko pojasniti.«

No, omenjeni pojav pri luni smo nato pojasnili. Je pa dogodek, ki se je zgodil bralcu Tomažu vseeno zanimiv in upamo, da bo odslej z njegovim avtomobilom vse v najlepšem redu.