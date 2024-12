Skrivnostni dogodki v New Jerseyju: Eksperimenti vojske, projekt Modri žarek ali obisk nezemljanov?

Prvi nenavadni dogodki so se začeli 18. novembra v okrožju Morris, New Jersey, nato pa so se razširili na šest zveznih držav, vključno z New Yorkom, Pensilvanijo, Massachusettsom, Connecticutom in Virginijo. Kljub temu da so zvezne agencije, kot sta FBI (Zvezni preiskovalni urad) in Ministrstvo za domovinsko varnost, te incidente zavrnile kot neogrožajoče za nacionalno varnost, je internet preplavil val bolj nenavadnih razlag.

Anonimni uporabnik Reddita, ki se je predstavil kot radarist z 25-letnimi izkušnjami, je trdil, da so droni del tajnih vojaških operacij, ki jih vodi vesoljska enota ameriške vojske. Po njegovih besedah naj bi šlo za vojaške vaje, ki vključujejo scenarije »popolne blokade«, kjer vojaška kontrola začasno prevzame civilne komunikacije in radarje. Poleg tega je omenil, da od oktobra potekajo nenapovedani izstrelki satelitov, kar je dvignilo še več prahu glede skrivnosti teh aktivnosti.

Mediji so prav tako igrali pomembno vlogo pri širjenju skrivnostnih snemanj. Pojavila se je govorica, da je ekipa televizijske postaje CNN snemala skrivnosten, še neobjavljen prispevek v bližini enega od izstrelkov satelitov, kar je situacijo še bolj zapletlo. To je spodbudilo špekulacije, da se morda pripravlja velik javni dogodek.

Kot odgovor na vse večje zanimanje javnosti in medijev so lokalne in zvezne oblasti začele raziskovati dogodke. Kljub temu pa uradne izjave še vedno manjkajo, kar pušča prostor za nadaljnje špekulacije. Vse to kaže na kompleksnost in skrivnostnost situacije, ki še naprej razburja prebivalce in oblasti.

Projekt modri žarek

Vpliv medijev in skrivnostnih snemanj je dodatno podžgal teorije zarote, ki so se razširile po spletu. Medtem ko so nekateri verjeli, da gre za rutinske vojaške vaje z javnosti neznanimi tehnološkimi pridobitvami ameriške vojske, so drugi menili, da se pripravlja nekaj večjega in "bolj izjemnega".

Tako so se začele širiti teorije, povezane s t. i. projektom "Modri žarek", uradno "Project Blue Beam", ki vključujejo ideje o simuliranih nebesnih pojavih ali celo lažnih invazijah nezemljanov, ki naj bi jih širili nalašč, da bi med prebivalstvom zbujali paniko in sejali strah.Elite po svetu, tako trdijo teoretiki te zarote, uporabljajo napredno holografsko tehnologijo za simulacijo nebesnih pojavov ali celo lažnih invazij nezemljanov, s ciljem vzpostavitve novega svetovnega reda.

Project Blue Beam ni nekaj novega; je teorija zarote, ki jo je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja predstavil Serge Monast. Po tej teoriji naj bi bil cilj projekta uničiti tradicionalne religije in jih nadomestiti z eno svetovno religijo, zamenjati nacionalne identitete z globalno identiteto, razgraditi tradicionalne družinske strukture in manipulirati množice z »čudežnimi« dogodki, vključno s simuliranimi srečanji z nezemljani.

Teorija je pridobila zagon s pomočjo znanih osebnosti in teoretikov zarot, kot so Alex Jones, Roseanne Barr in Marjorie Taylor Greene. Barr je na svojem podcastu večkrat omenjala Project Blue Beam, medtem ko je Jones teorijo promoviral v intervjuju z ufologom dr. Stevenom Greerjem. Greer je opozoril na domnevne načrte globalnih elit, da bi nadzorovale svet s pomočjo kriz, kot je lažna invazija nezemljanov.

Kaj medtem počne Trump?

Predsednik Donald Trump je na svojem računu Truth Social izrazil zaskrbljenost glede skrivnostnih dronov in pozval vlado k hitremu ukrepanju: »Ali se to res dogaja brez vednosti naše vlade? Mislim, da ne! Naj javnost ve, in to zdaj. Drugače jih sestrelite!!! DJT.« Njegove izjave so še dodatno podžgale zanimanje javnosti in povečale pritisk na oblasti, da razkrijejo več informacij.

Medtem so nekateri politiki in javne osebnosti prav tako izrazili svoje mnenje. Kongresnica Taylor Greene je obtožila vlado, da skriva resnico, in izrazila prepričanje, da so droni del vojaškega programa za prihodnje vojaške operacije. »Vlada mora priti na dan in povedati ameriškemu ljudstvu, kaj se dogaja. To je najbolj razburjajoč del zame,« je zapisala na platformi X (prej Twitter).

Medtem ko oblasti nadaljujejo preiskave in poskušajo pomiriti javnost, so lokalne in zvezne agencije uvedle vrsto ukrepov za raziskavo dogodkov. Ministrstvo za domovinsko varnost je med vikendom napotilo dodatne vire, osebje in tehnologijo, da bi pomagali policiji v New Jerseyju pri preiskavi opažanj dronov. Kljub temu pa pomanjkanje uradnih izjav in jasnih informacij še naprej pušča prostor za špekulacije in teorije zarote, ki burijo duhove med prebivalci in oblastmi.