Poglejte, kaj je bralka opazila na nebu nad Kranjem (FOTO)

V preteklih tednih so ljudje po svetu in tudi v Sloveniji na nebu opazili nenavadne leteče predmete, ki naj bi bili neznani droni. Do zdaj še nihče ni potrdil, ali gre za človeško tehnologijo, od kod prihajajo in niti čigavi so.

Opazovalci poročajo, da so ti predmeti utripali z rdečimi, modrimi in zelenimi lučkami. Medtem ko so se nekateri premikali nenavadno hitro, so drugi ostali na mestu.

Bralci so nas v minulih tednih obvestili o takšnih opažanjih na Vrhniki, v Domžalah in drugih krajih. Zdaj pa se je oglasila tudi bralka Jelka, ki je na nebu nad Kranjem opazila nenavadno svetlo gorečo kroglo.

FOTO: Bralka Jelka

Po njenih besedah krogla ni bila podobna zvezdi ali planetu. Pojav ji je bil izjemno nenavaden, saj je kaj takega videla prvič. Svoje opažanje je delila z našimi bralci in priložila fotografijo, ki jo je posnela.

V zadnjih dneh so sicer zvezde na nebu zelo lepo vidne, kar je morda spodbudilo več ljudi, da so opazovali nebo. Vendar pojav, ki ga je opisala Jelka, ne spominja na običajne nebesne pojave, kot so zvezde, planeti ali celo meteorji, saj je videti preveliko v primerjavi z zvezdami, ki so bile ob tem pojavu.

Bralka je fotografijo neznanega zračnega pojava posnela v Kranju, v soboto, 11. januarja, nekaj čez 20. uro.

Če ste tudi vi na nebu opazili kaj nenavadnega, nas o tem obvestite in delite svoje fotografije ali posnetke. S skupnimi opažanji bomo morda lažje razjasnili, kaj se dogaja na našem nebu.