Našli torbo s polno denarja, jo vrnili lastniku, nato pa šok

Si predstavljate, da najdete torbo, v kateri je deset tisoč evrov? Kaj bi naredili z njimi? No, točno to se je zgodilo pri nas, v Sloveniji. Lastnik podjetja je na družabnem omrežju zapisal, da so tujci pri njih pozabili torbico, v kateri je bilo kar deset tisoč evrov. In kaj so s tem denarjem naredili? Torbo so pospravili, vse skupaj dokumentirali in predali lastnikom.

Šlo naj bi za ukrajinsko družino, je razkril lastnik podjetja. FOTO: Twitter

Gotovo si mislite, da so bili lastniki zajetnega kupčka denarja navdušeni, da so naleteli na tako poštene najditelje in so jim v zahvalo dali vsaj za pijačo. A začuda se to ni zgodilo.

»Na žalost so smrduhi. Niti za kavo niso pustili,« je zapisal lastnik podjetja, ki je dodal, da je izjemno ponosen na poštenost svojih zaposlenih. Za to jih je nagradil kar sam, kako, pa ni povedal.

Ob komentarjih je lastnik podjetja razkril še, da je šlo za družino. Na ugibanja, katere narodnosti, je odgovoril, da je šlo za Ukrajince.